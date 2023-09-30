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WATCH: Arizona HC Tommy Lloyd Red-Blue Showcase postgame

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona coach Tommy Lloyd shared his thoughts on his team's performance during the Red-Blue Showcase and how they handled playing in front of a sold out McKale Center.

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