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WATCH: Arizona HC Tommy Lloyd Pac-12 Media Day

Matt Moreno • GOAZCATS
Senior Editor
@MattRMoreno
Matt Moreno is the senior editor at GOAZCATS.com. He joined the staff in August of 2011 and began as senior recruiting editor with the site before becoming senior editor in June of 2014.

Arizona head coach Tommy Lloyd spoke at Pac-12 Media Day about his team and how they can improve from a season ago. Plus, Lloyd shared his thoughts on how the loss in the NCAA Tournament to Princeton can be a driving for for the Wildcats.

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