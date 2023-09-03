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Madison Carney • GOAZCATS
GOAZCATS.com Reporter
@madisonrcarney
Madison Carney is a reporter for GOAZCATS.com who joined the staff in January 2023. Her role with the site is to provide team coverage of Wildcats sports.

Arizona opens the 2023 season off with a 38-3 win over NAU in a game that it controlled from start to finish. It was the first win for Jedd Fisch over the Lumberjacks in his Wildcats coaching career.

There was a lot to cover from the game and our Madison Carney and Troy Hutchison shared their thoughts and takeaways from the night.

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