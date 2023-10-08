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WATCH: Arizona coach Jedd Fisch talks after triple-OT loss to No. 9 USC

Jedd Fisch looks on during Arizona's game against USC on Saturday night.
Jedd Fisch looks on during Arizona's game against USC on Saturday night. (Gary A. Vasquez | USA Today Sports)
Matt Moreno • GOAZCATS
Senior Editor
@MattRMoreno
Matt Moreno is the senior editor at GOAZCATS.com. He joined the staff in August of 2011 and began as senior recruiting editor with the site before becoming senior editor in June of 2014.

Arizona nearly pulled off one of the biggest victories in Jedd Fisch's time with the Wildcats Saturday night in Los Angeles. UA took No. 9 USC to three overtimes before coming up just short in a 43-41 loss to the Trojans at Los Angeles Memorial Coliseum.

Watch Fisch's full postgame press conference after Saturday's game below:

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