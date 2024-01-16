Advertisement
News More News
ago football Edit

Ephesians Prysock to enter the transfer portal

Ephesians Prysock
Ephesians Prysock (Troy Hutchison | GOAZCATS.com)
Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona sophomore cornerback Ephesians Prysock has entered the transfer portal on Tuesday morning after posting his decision on social media.

Prysock is the first defensive player to enter the transfer portal since former UA head coach Jedd Fisch left for the Washington head coaching job on Sunday.

Advertisement

The California native is coming off a season in which he logged 64 tackles, seven passes defended and one interception in his first year as the full-time starting cornerback.

The 6-foot-4 cornerback will have two more years of eligibility.

> DISCUSS the article with other Arizona fans as the Wildcats continue Building The Tradition

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement