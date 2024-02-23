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Arizona softball sophomore infielder Logan Cole out for the season

Arizona softball sophomore infielder Logan Cole it out for the season.
Arizona softball sophomore infielder Logan Cole it out for the season. (Arizona athletics)
Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona announced Friday morning that sophomore infielder Logan Cole is out for the remainder of the 2024 season.


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Cole underwent successful surgery on her right shoulder, according to a news release.

The Tucson native appeared in five games this season and finished with three hits, four RBIs a stolen base, along with a 90.9 FLD%

UA now has two players out for the season, with freshman pitcher Ryan Maddox out after getting surgery on her right foot.

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