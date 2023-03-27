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Arizona's Michael Wiley ready to leave his mark on the program

Arizona running back Michael Wiley going through pre-practice warmups.
Arizona running back Michael Wiley going through pre-practice warmups. (Troy Hutchison | GOAZCATS.com)
Alex Poor
Staff writer

Running back Michael Wiley had an opportunity to declare for the NFL draft following the 2022 season, but after conversations with coach Jedd Fisch, he ultimately decided to return to Tucson for his senior season with the Wildcats.

“Make the best decision for you," said running backs coach Scottie Graham when asked what he said to Wiley when making his NFL decision. "He did a great job talking to coach Fisch. Obviously, his dad,his mom, he made a great decision to come back."

Wiley led Arizona a season ago in total rushing yards averaging 6.8 yards a carry while totaling 11 touchdowns. He will be a veteran presence and leader for the running back group in 2023 like he was a season ago

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