News More News
{{ timeAgo('2023-05-04 23:57:39 -0500') }} football Edit

Arizona lands commitment from transfer defensive end Taylor Upshaw

Taylor Upshaw transferred from Michigan to Colorado in the winter but will instead finish his career at Arizona.
Taylor Upshaw transferred from Michigan to Colorado in the winter but will instead finish his career at Arizona. (Nigel Amstock | CU Sports Report)
Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Thursday night, Arizona added defensive lineman transfer Taylor Upshaw with him announcing is commitment on his Twitter.

Upshaw originally transferred from Michigan to Colorado in January before re-entering the portal after a couple months in Boulder.

During his time in Ann Habor, Upshaw recorded 21 tackles, four tackles for loss and five sacks playing four season with the Wolverines.

With the addition of of Upshaw, Arizona has now added two defensive lineman to its roster and now sits at 80 scholarships players.

> DISCUSS the article with other Arizona fans as the Wildcats continue Building The Tradition

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}