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Arizona football spring ball: Clips from spring game

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona football had its annual spring game on Saturday which saw former Arizona alumni take the field, other UA coaches in attendance and the Wildcats face off against one another.

Here are some clips that GOAZCATS.com took of the spring game from Arizona Stadium:

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