Advertisement
News More News
premium-icon
ago football Edit

SIGNED: Safety Rahim Wright

Rahim Wright with coach John Richardson during an in-home visit.
Rahim Wright with coach John Richardson during an in-home visit. (Rahim Wright | Twitter)
GOAZCATS.com staff
Reporter

Name: Rahim Wright

Position: Safety

School: Rancho Cucamonga, Calif. (Rancho Cucamonga HS)

Height: 6-0 | Weight: 165

Committed: October 6, 2023

Rivals ranking: 5.5 three-star

Other notable offers: Colorado, Fresno State, Purdue, San Diego State

Notable: During his high school career, safety Rahim Wright was all over the field on defense racking up 154 total tackles, 86 solo tackles 4 1/2 tackles for loss and two interceptions.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement