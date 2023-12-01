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WATCH: UA head coach Adia Barnes press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

UA women's basketball head coach Adia Barnes spoke to the media on Thursday discussing the trip to the Bahamas and the upcoming game against UNLV.


(Video courtesy of Arizona athletics)

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