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WATCH: Tommy Lloyd weekly press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona basketball head coach Tommy Lloyd spoke to the media Wednesday about the upcoming game vs. Washington State.

WSU won two out of the last three games against the Wildcats.


(Video courtesy of Arizona athletics)

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