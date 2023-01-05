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WATCH: Tommy Lloyd previews Arizona's matchups with the Washington schools

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

No. 5 Arizona is back at home this week after taking on ASU in its lone game during the return to the Pac-12 play. The Wildcats are set to host Washington and Washington State at McKale Center beginning Thursday. Ahead of those matchups, UA head coach Tommy Lloyd met with reporters Wednesday to discuss the games and update reporters on his team to begin the new year.

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