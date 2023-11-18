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WATCH: Tommy Lloyd postgame press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona head coach Tommy Lloyd spoke to the media on Friday following a 100-68 win over Belmont. Lloyd towards the end made it clear that he wants to see more Wildcat season ticket holders in the stands in coming games.

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