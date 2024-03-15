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WATCH: Tommy Lloyd, Pelle Larsson, Jaden Bradley postgame press conference
Aidan Wohl
•
GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
Tommy Lloyd, Pelle Larsson and Jaden Bradley spoke to the media following the loss to Oregon in the Pac-12 Tournament semifinals.
The Wildcats gave up a 10-point halftime lead, which included getting outrebounded and allowing six 3-pointers in the second half to lose its first conference tournament game in five years.
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