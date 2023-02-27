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Madison Carney • GOAZCATS
GOAZCATS.com Reporter
@madisonrcarney
Madison Carney is a reporter for GOAZCATS.com who joined the staff in January 2023. Her role with the site is to provide team coverage of Wildcats sports.

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