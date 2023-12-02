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WATCH: No. 2 Arizona postgame press conference with HC Tommy Lloyd

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
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Arizona head coach Tommy Lloyd talked about the Wildcats' 82-55 win over Colgate marking the team's seventh win of the season. Plus, Lloyd shared his thoughts on possibly being ranked No. 1 by the time UA faces Wisconsin next Saturday.

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