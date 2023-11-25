Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: No. 15 Arizona players postgame following 59-23 win over ASU

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
Click the image to take advantage of this special deal!
Advertisement

Arizona players Michael Wiley and Gunner Maldonado shared their thoughts on Arizona's 59-23 hammering of ASU in the 97th Territorial Cup. Plus, the two talked about what it means to them to end their Duel in the Desert career with a dominating win in Tempe.

> DISCUSS the article with other Arizona fans as the Wildcats continue Building The Tradition

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement