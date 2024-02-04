Advertisement
News More News
ago basketball Edit

WATCH: KJ Lewis and Jaden Bradley postgame press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Jaden Bradley and KJ Lewis spoke to the media following the Wildcats’ win over Stanford.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement