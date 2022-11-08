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WATCH: Jalen Harris & DJ Williams look ahead to Arizona's matchup with UCLA

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona is headed into its last road game of the season as the Wildcats prepare to face UCLA on the road this weekend. Tuesday, defensive end Jalen Harris and running back DJ Williams spoke with reporters about the upcoming game and discussed the season as a whole up to this point in the year.

Watch the full media session from Tuesday in the video above.

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