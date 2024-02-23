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WATCH: Jaden Bradley and Oumar Ballo postgame press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Oumar Ballo and Jaden Bradley spoke to the media following the loss to WSU.

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