WATCH: Highlights from Arizona's weekly basketball press conferences

The end of the regular season is near, and Wednesday both the Arizona men's and women's basketball teams held their weekly press conferences ahead of this week's matchups. On the women's side, the Wildcats will host UCLA and USC to close out the regular season while the UA men will begin their final stretch of road games starting with a trip to the Mountain schools, Utah and Colorado.
Here is a recap of some noteworthy topics discussed by head coaches
Tommy Lloyd and Adia Barnes plus guards Justin Kier and Madison Conner.
Head coach Tommy Lloyd
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub21teSBMbG95ZCB0YWxrZWQgYWJvdXQgdGhpcyB0ZWFtJiMzOTtz
IGFiaWxpdHkgdG8gY29tZWJhY2sgaW4gZ2FtZXM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9yTGF2bE9rTVJKIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vckxhdmxPa01S
SjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcm95IEh1dGNoaXNvbiAoQFRIdXRjaDE5OTUp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVEh1dGNoMTk5NS9zdGF0
dXMvMTQ5NjU1Nzc0NjY5NDc5OTM2MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G
ZWJydWFyeSAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Guard Justin Kier
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0aW4gS2llciB0YWxrZWQgYWJvdXQgdGhlIGltcGFjdCB0aGUg
Y29hY2hpbmcgc3RhZmYgaGFzIGhhZCBvbiBoaW06IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby84TW1mSXBzZklaIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOE1tZklwc2ZJ
WjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcm95IEh1dGNoaXNvbiAoQFRIdXRjaDE5OTUp
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVEh1dGNoMTk5NS9zdGF0
dXMvMTQ5NjU1NTU1NTEyNDY0OTk5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G
ZWJydWFyeSAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5KdXN0aW4gS2llciB0YWxrZWQgYWJvdXQgc2VuaW9yIGRheSBhbmQg
aGF2aW5nIGFscmVhZHkgZ29uZSB0aHJvdWdoIHR3byBvZiB0aGVtIHByZXZp
b3VzbHk6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9MQnFVUHdibG1yIj5waWMu
dHdpdHRlci5jb20vTEJxVVB3YmxtcjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUcm95IEh1
dGNoaXNvbiAoQFRIdXRjaDE5OTUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vVEh1dGNoMTk5NS9zdGF0dXMvMTQ5NjU1NDgxNTYyMjg4MTI4MT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyMywgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Head coach Adia Barnes
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BZGlhIEJhcm5lcyB0YWxrZWQgYWJvdXQgZ2V0dGluZyB0aGUgdGVh
bSByaWdodCBiYWNrIG9uIHRyYWNrIGFnYWluOiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vb2k4amZLbzdlcSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29pOGpmS283ZXE8
L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgVHJveSBIdXRjaGlzb24gKEBUSHV0Y2gxOTk1KSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RIdXRjaDE5OTUvc3RhdHVz
LzE0OTY1NDg4ODc5NTU2NjQ4OTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVi
cnVhcnkgMjMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Guard Madison Conner
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NYWRpc29uIENvbm5vciB0YWxrZWQgYWJvdXQgd2hhdCBwcmFjdGlj
ZSBoYXMgYmVlbiBsaWtlIGZvciB0aGUgdGVhbTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL1lEc3pycVljNDgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZRHN6cnFZYzQ4
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRyb3kgSHV0Y2hpc29uIChAVEh1dGNoMTk5NSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9USHV0Y2gxOTk1L3N0YXR1
cy8xNDk2NTUyNDQ4OTM2NTIxNzI4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkZl
YnJ1YXJ5IDIzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
> the article with other Arizona fans DISCUSS Inside McKale > the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our WATCH YouTube channel us on > FOLLOW Twitter ( @goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @AverieKlonowski) us on > FOLLOW Instagram ( @goazcats) us on > LIKE Facebook
for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news ( > SUBSCRIBE subscribe now)