News More News
{{ timeAgo('2022-08-25 22:35:54 -0500') }} football Edit

WATCH: Defensive coordinator Johnny Nansen talks after practice (8.25.22)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

> DISCUSS the article with other Arizona fans as the Wildcats continue Building The Tradition

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}