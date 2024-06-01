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WATCH: Chip Hale and Mason White postgame press conference -Tucson Regional
Aidan Wohl
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GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
Arizona head coach Chip Hale and shortstop Mason White postgame spoke to the media following a 9-4 loss to GCU in the Tucson Regional Friday night.
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