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WATCH: Chip Hale and Garen Caulfield press conference after loss to DBU
Aidan Wohl
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GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
Arizona head coach Chip Hale and Garen Caulfield spoke to the media following a 7-0 season-ending shutout loss to Dallas Baptist Saturday afternoon at Hi Corbett Field.
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