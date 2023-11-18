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WATCH: Caleb Love and Motiejus Krivas postgame press conference

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Caleb Love and Mo Krivas spoke to the media following the Wildcats' 100-68 win over Belmont.

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