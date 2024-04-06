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WATCH: Arizona wide receivers press conference (spring practice Day 6)
Troy Hutchison
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GOAZCATS
Staff Writer
Arizona receivers Montana Lemonious-Craig, AJ Jones and Kevin Green Jr. spoke to the media following Day 6 of spring ball.
The receivers talked about the first couple of weeks of practice the expanded role of the receiving core.
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