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WATCH: Arizona wide receivers press conference (spring practice Day 6)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
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Arizona receivers Montana Lemonious-Craig, AJ Jones and Kevin Green Jr. spoke to the media following Day 6 of spring ball.

The receivers talked about the first couple of weeks of practice the expanded role of the receiving core.

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