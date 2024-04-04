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WATCH: Arizona transfers press conference (Day 5 of spring ball)
Aidan Wohl
•
GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
Arizona’s Chubba Ma’ae, Ryan Stewart, Tre Smith and Alexander Doost spoke to the media following Day 5 of spring ball.
The four transfers spoke about their decision to come to Arizona and that they are expecting to contribute to the program.
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