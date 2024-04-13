Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Arizona tight ends coach Matt Adkins press conference

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
Advertisement

Arizona tight end coach Matt Adkins talked about the development of his position group during spring practice.

Plus, Adkins shared his thoughts on the emergence of Roberto Miranda, who has been primarily working with the starting unit this spring.

> DISCUSS the article with other Arizona fans as the Wildcats continue Building The Tradition

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement