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WATCH: Arizona STARS position group post-practice interview
Troy Hutchison
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GOAZCATS
Staff Writer
Arizona's STARS position group of Genesis Smith, Treydan Stukes and Gavin Hunter spoke to the media following Day 13 of spring practices. The trio talked about why they chose to return to the program after the coaching change and how this camp has gone with the new staff.
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