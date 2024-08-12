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ago football Edit

WATCH: Arizona stars coach Brett Arce post-practice interview (Day 10)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
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Arizona stars coach Brett Arce spoke to the media following the end of Day 10 of training camp and talked about the development of Genesis Smith. Arce went on and shared the importance of Smith's versatilely and what that does for the defense.

Arce shared how the staff recruited Owen Goss to campus and how his impact has already been felt in the program.

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