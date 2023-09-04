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WATCH: Arizona's Jedd Fisch Monday press conference (MSU week)

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

UA head coach Jedd Fisch spoke the media to discuss the win against NAU and the preparation this week for Saturday's game against MSU. Fisch talked about injury updates, players that stood out in the NAU win and what the SEC will bring on Saturday.

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