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WATCH: Arizona quarterbacks post-practice interview
Troy Hutchison
•
GOAZCATS
Staff Writer
Arizona quarterbacks
Noah Fifita, Brayden Dorman and Cole Tannenbaum spoke to the media discussing how working with the new coaching staff has gone during this camp. Plus, Fifita shared his thoughts on receivers out side of Tetairoa McMillan that have grown and stepped up to the plate.
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