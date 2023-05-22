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WATCH: Arizona players Nik McClaughry and Aiden May talk Pac-12 Tournament

Arizona senior shortstop Nik McClaughry will look to extend his final season as the Wildcats head to Scottsdale this week.
Arizona senior shortstop Nik McClaughry will look to extend his final season as the Wildcats head to Scottsdale this week. (Rick Scuteri | Associated Press)
Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
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