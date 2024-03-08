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WATCH: Arizona players Keshad Johnson and Caleb Love postgame after UCLA

GOAZCATS.com
Staff

Arizona players Keshad Johnson and Caleb Love talk about the Wildcats' 23-point win over UCLA to clinch the Pac-12 title.

Also, the duo talked about winning the Pac-12 in their first and only season with the program. It will be their first time playing in the conference tournament.

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