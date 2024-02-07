Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Arizona interim A.D. Mike Candrea's press conference

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
Advertisement

Arizona interim A.D. Mike Candrea spoke to the media about his new role with the athletic department while the search for a permit A.D. is on its way. Candrea talked about the improvements he can help the department make as it begins the process of recovering from the financial deficit.

After his press conference, Candrea talked to some of the media about the state of the softball program. Plus, the growth of the game with Arizona starting its 50th season as a program.

****

> DISCUSS the article with other Arizona fans on our premium subscriber message boards

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattGOAZCATS, @THutch1995)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement