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WATCH: Arizona head coach Jedd Fisch press conference (NAU week)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona is set to open its 2023 season against NAU on Saturday, which is the first time these two programs have played since the Wildcats' historic 21-19 loss to NAU.

On Thursday, the Wildcats released their depth chart for the game with a few surprises on defense. Fisch went of the reasoning behind who is starting and mentioned that there will be a lot of rotation on the defensive side of the ball.

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