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WATCH: Arizona HC Tommy Lloyd postgame (USC)

Kelly Horyczun
Reporter
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Arizona head coach Tommy Lloyd talked about the Wildcats' 78-65 loss to USC and how the offense struggled against the Trojans' defense. Lloyd also discussed UA's tournament seeding how how winning against UCLA earlier in the week impacted the game on Saturday.

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