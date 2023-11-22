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WATCH: Arizona HC Jedd Fisch Wednesday press conference

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
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Arizona head coach Jedd Fisch talked about the Wildcats' upcoming game and ASU and what it means to the players on the roster. Plus, Fisch shared his favorite Thanksgiving side dish.

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