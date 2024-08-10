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WATCH: Arizona HC Brent Brennan post-practice interview (Day 8)
Troy Hutchison
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GOAZCATS
Staff Writer
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Arizona head coach Brent Brennan spoke to the media for the second time this training camp following the end of Day 8. Brennan talked about the development of several players on the offensive line.
Plus, Brennan shared his thoughts on the backup quarterback job and how the staff is going to go about camp as the season gets closer.
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