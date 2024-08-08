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WATCH: Arizona DL coach Joe Seumalo training camp interview (Day 7)
Troy Hutchison
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GOAZCATS
Staff Writer
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Arizona defensive line coach Joe Seumalo spoke to the media following the end of Day 7 of training camp. Semalo talked about the development of his defensive line and the impact the transfers have made on the unit.
Seumalo went into detail about the number of guys he would like to rotate on the line throughout the season and mentioned how that could change game-to-game based on the situation.
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