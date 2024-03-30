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WATCH: Arizona DC Duane Akina press conference (Spring practice Day 3)

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona defensive coordinator Duane Akina spoke to the media Saturday following Day 3 of spring ball.

Akina noted that his defensive backfield has a strong I.Q. and that everyone is coming along throughout the first couple of days of practice.

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