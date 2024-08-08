PHNjcmlwdD4KICBhbmd1bGFyLm1vZHVsZSgncml2YWxzJykucnVuKGZ1bmN0 aW9uKGdvb2dsZUFuYWx5dGljc1NlcnZpY2UpIHsKICAgIGdvb2dsZUFuYWx5 dGljc1NlcnZpY2Uuc2V0R2FDbGllbnRJZCgnRy1ORjZTUlA1NFZTJyk7CiAg fSk7Cjwvc2NyaXB0PgoK
Advertisement
News More News
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
ago football Edit

WATCH: Arizona D-Linemen Chubba Ma'ae and Tre Smith interview (Day 7)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995
Content Loading
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu Y29tL2VtYmVkL3ZRRFlmWUFLWi1RP3NpPWtvVnp6SFRIdGpXNGMyaGg/d21v ZGU9dHJhbnNwYXJlbnQnPjwvaWZyYW1lPgo8L2Rpdj4KCg==
Advertisement

Arizona defensive linemen Chubba Ma'ae and Tre Smith spoke to the media following the conclusion of Day 7 of training camp. The duo talked about the development of players on the defensive line, their personal growth and the new mentality on the line.

Plus, Smith talked about the development of Rhino Tapa'atoutai and how he has impressed him throughout training camp.

> DISCUSS the article with other Arizona fans as the Wildcats continue Building The Tradition

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw MjI3MzMwNzEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL2FyaXpvbmEucml2YWxzLmNv bS9uZXdzL3dhdGNoLWFyaXpvbmEtZC1saW5lbWVuLWNodWJiYS1tYS1hZS1h bmQtdHJlLXNtaXRoLWludGVydmlldy1kYXktNy0iLAogICAgY3NfZnBpZDog JypudWxsJywKICAgIGNzX2ZwaXQ6ICcqbnVsbCcsCiAgICBjc19mcGRtOiAn Km51bGwnLAogICAgY3NfZnBkdDogJypudWxsJwogIH0pOwogIChmdW5jdGlv bigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1lbnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2Ny aXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNj cmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhl IGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNzLmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZl IHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMuc3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1n LmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAgZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRC ZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwvc2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0Pgog IDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNjb3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9w P2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFyaXpvbmEucml2 YWxzLmNvbSUyRm5ld3MlMkZ3YXRjaC1hcml6b25hLWQtbGluZW1lbi1jaHVi YmEtbWEtYWUtYW5kLXRyZS1zbWl0aC1pbnRlcnZpZXctZGF5LTctJmM1PTIw MjI3MzMwNzEmY3Y9Mi4wJmNqPTEmY3NfdWNmcj0wIiAvPgo8L25vc2NyaXB0 Pgo8IS0tIEVuZCBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+CgoK