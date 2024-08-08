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WATCH: Arizona D-Linemen Chubba Ma'ae and Tre Smith interview (Day 7)
Troy Hutchison
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GOAZCATS
Staff Writer
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Arizona defensive linemen
Chubba Ma'ae and Tre Smith spoke to the media following the conclusion of Day 7 of training camp. The duo talked about the development of players on the defensive line, their personal growth and the new mentality on the line.
Plus, Smith talked about the development of
Rhino Tapa'atoutai and how he has impressed him throughout training camp.
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