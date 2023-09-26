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WATCH: Arizona coaches weekly Tuesday press conference (Washington week)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona coaches Brennan Carroll and Johnny Nansen talked about what they liked from their team's win against Stanford. Plus, where the Wildcats need to improve as they get ready to face No. 7 Washington.

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