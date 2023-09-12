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Watch: Arizona coaches Tuesday weekly press conference (UTEP week)

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona coaches Brennan Carroll and Johnny Nansen discuss the team's loss to Mississippi State and how they can improve moving forward.

Carroll went into detail on how Jayden de Laura was able to bounce back from the rough start to the game. Plus, he shared some insight to the status of right guard Raymond Pulido.

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