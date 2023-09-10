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WATCH: Arizona coach Jedd Fisch and players following loss to MSU

Aidan Wohl • GOAZCATS
GOAZCATS.com reporter
@aidan_wohl

Arizona falls 31-24 (OT) to Mississippi State despite throwing four interceptions and having five turnovers in the game. The Wildcats were able to make things interesting at the end by almost overcoming a 14-point deficit.

Although quarterback Jayden de Laura threw four pick, he was able to post 342 yards passing and collect three touchdowns to help his team get back in the game.

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