News More News
ago football Edit

WATCH: Arizona assistant coaches Tuesday press conference (MSU week)

Madison Carney • GOAZCATS
GOAZCATS.com Reporter
@madisonrcarney
Madison Carney is a reporter for GOAZCATS.com who joined the staff in January 2023. Her role with the site is to provide team coverage of Wildcats sports.

Arizona coaches Brennan Carroll and Johnny Nansen preview the Wildcats' upcoming game against Mississippi State. Plus, they reflect on what they saw from the NAU game.

> DISCUSS the article with other Arizona fans as the Wildcats continue Building The Tradition

> WATCH the latest videos from GOAZCATS.com and subscribe to our YouTube channel

> FOLLOW us on Twitter (@goazcatscom, @MattRMoreno, @THutch1995, @RyanYoungRivals)

> FOLLOW us on Instagram (@goazcats)

> LIKE us on Facebook

> SUBSCRIBE for all the latest Arizona Wildcats team and recruiting news (subscribe now)

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}