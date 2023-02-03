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WATCH: Arizona 2022-23 Ring of Honor inductees

Troy Hutchison • GOAZCATS
Staff Writer
@THutch1995

Arizona is officially welcoming four new members to its ring of honor at McKale Center this season. Ernie McCray and the late Al Fleming were previously announced as members while Josh Green and Zeke Nnaji are new members of the group. McCray and members of Fleming's family already met with reporters to discuss the recognition, and you can watch those full press conferences below.

Ernie McCray (01.21.23)

Al Fleming (02.02.23)

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