 GOAZCATS - VIDEO: Tommy Lloyd evaluates Arizona's season so far
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VIDEO: Tommy Lloyd evaluates Arizona's season so far

Averie Klonowski and Matt Moreno
GOAZCATS.com Staff
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