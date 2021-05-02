GOAZCATS - Video: Recapping Arizona's 15-3 win over Utah to complete a 3-game sweep

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baseball
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Video: Recapping Arizona's 15-3 win over Utah to complete a 3-game sweep
Averie Klonowski
GOAZCATS.com Reporter
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